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В СК прокомментировали гибель главы минцифры Амурской области Курдюкова

  /   Обновлено: 25 июля 2021 09:38
Происшествия
В СК прокомментировали гибель главы минцифры Амурской области Курдюкова
Федеральное агентство новостей

Благовещенск, 25 июля. Представители СК РФ прокомментировали гибель главы министерства цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова. Следователи разбираются в произошедшем.

По словам источника в СК, по факту смерти чиновника было возбуждено уголовное дело, но по линии полиции. В настоящий момент собираются все материалы по делу. Полная информация будет предоставлена журналистам позже, заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков был избит на туристической базе. От полученных травм чиновник скончался.

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