В СК прокомментировали гибель главы минцифры Амурской области Курдюкова

Благовещенск, 25 июля. Представители СК РФ прокомментировали гибель главы министерства цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова. Следователи разбираются в произошедшем.

По словам источника в СК, по факту смерти чиновника было возбуждено уголовное дело, но по линии полиции. В настоящий момент собираются все материалы по делу. Полная информация будет предоставлена журналистам позже, заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков был избит на туристической базе. От полученных травм чиновник скончался.