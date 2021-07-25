Роспотребнадзор объяснил потерю веса у перенесших тяжелую форму COVID-19

Москва, 25 июля. Российские медики сообщили, что у большинства пациентов, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме, отмечают потерю веса.

Снижение веса замечают те, кто переболел коронавирусной инфекцией в среднетяжелой или тяжелой форме, рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Она отметила, что если потеря составляет не более пяти килограмм, либо пациент ранее страдал избыточным весом, то не следует переживать. Однако если после выздоровления вес продолжает меняться, следует обратиться к врачу.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбургском центре профилактики Роспотребнадзора перечислили вероятные последствия острой фазы коронавируса. Там отметили, что подобные симптомы встречаются у большинства пациентов.