Россиян предупредили, что дефицит сна снижает эффективность вакцинации от COVID-19

Москва, 25 июля. Недостаток сна может снизить эффективность вакцинации от коронавируса, предупредил завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Нарушение сна негативно сказывается на иммунной системе. Исследования показали, что дефицит влияет на эффективность прививки против гриппа и гепатита А, отметил Полуэктов в беседе с ТАСС.

В период ночного отдыха восстанавливаются и укрепляются защитные силы. Недостаток сна влияет не только на общее состояние организма, но и на некоторые показатели иммунной системы. Так, нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые отвечают за формирование клеточного иммунитета.

Рекомендации по прививке от коронавируса взрослых ранее обновили в Министерстве здравоохранения России. Вакцина «Спутник V» признана безопасной для прививки людей с онкологией.