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В США появится дорога для подзарядки электромобилей на ходу
Наука
В США появится дорога для подзарядки электромобилей на ходу
unsplash.com  /  Julia Tsukurova

Индианаполис, 25 июля. Использование уникального цемента с намагниченными частицами в перспективе позволит заряжать аккумуляторы электромобилей.

Правительство штата Индиана (США), совместно со специалистами Университета Пердью проведут испытания новой дороги, способной подзаряжать аккумуляторные батареи электромобилей. Тестирование проводится в рамках инициативы «Повышение устойчивости с помощью энергетической инфраструктуры для электрификации дорог» (ASPIRE).

Автомобили заряжаются благодаря использованию намагниченного цемента, созданного немецкими учеными. В случае успешного прохождения испытаний, планируется построить участок дороги длиной в 402 метра для проведения тестов на грузовиках.

Как сообщалось ранее, первый российский городской электрогрузовик будет представлен осенью 2021 года. Он сконструирован на базе японского среднетоннажного грузовика Isuzu ELF.

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