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Три человека стали жертвами лобового ДТП под Петербургом
Происшествия
Три человека стали жертвами лобового ДТП под Петербургом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 июля. Дорожный инцидент произошел на трассе Жельцы — Торковичи в Лужском районе. В аварии погибли два водителя и пассажир.

По данным правоохранительных органов, на 12-м километре автодороги Жельцы — Торковичи водитель «Шевроле Лачети» не справился с управлением и столкнулся с движущимся по встречке «Пежо 4007».

В результате ДТП смертельные травмы получили водитель «Шевроле», а также 53-летний водитель «Пежо» и 54-летний пассажир. Еще двух человек госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Похожий инцидент произошел в Московской области. Легковой автомобиль врезался в грузовик. В результате аварии погибли четыре человека, сообщал сайт 360tv.ru.

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