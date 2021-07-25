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Американские ученые определили генетические факторы аневризмы аорты
Наука
Американские ученые определили генетические факторы аневризмы аорты
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Вашингтон, 25 июля. Ученые из США выяснили основные генетические факторы развития аневризмы, болезни, которая может привести к опасным для здоровья последствиям.

Специалисты из Мичиганского университета в сотрудничестве с медиками провели исследование, в ходе которого проанализировали и сравнили образцы крови более чем 1,3 тыс. человек с диагнозом аневризмы грудной аорты. Результаты научной работы опубликованы в журнале The American Journal of Human Genetics.

Исследователям удалось обнаружить новое изменение в генетическом коде транскрипционных факторов, которое означает контроль над многими другими генами. Последовавшее изучение позволило установить, что именно этот фактор дает инструкции клеткам о том, когда умирать и воспроизводиться.

Немецкие ученые тем временем нашли объяснение разнящейся реакции клеток органов на вызывающие рак мутации. Причина заключалась в генных мутациях.

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