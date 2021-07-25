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Путин прибыл в Кронштадт перед началом парада ко Дню ВМФ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 09:39
Армия
Путин прибыл в Кронштадт перед началом парада ко Дню ВМФ
Prt Scr vk.com  /  Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 25 июля. Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед главным военно-морским парадом ко Дню ВМФ.

Глава государства на катере объедет всю парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Во время обхода он лично поздравит моряков с их праздником.

Главный военно-морской парад пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота. Всего в торжественном мероприятии примут участие 54 военных судна, включая корабли из Индии, Ирана и Пакистана. Также впервые в параде будут задействованы три атомные подлодки. Субмарины «Вепрь», «Орел» и новейший стратегический ракетоносец проекта 955А «Князь Владимир» можно будет увидеть в акватории Кронштадта.

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