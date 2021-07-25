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Сирия празднует День Военно-морского флота России

  /   Обновлено: 25 июля 2021 09:42
Весь мир
Сирия празднует День Военно-морского флота России
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда, Алексей Буров

Тартус, 25 июня. Сирийская Арабская Республика (САР) готовится к торжественному параду в честь Дня Военно-морского флота России. Корабли ВМФ и суда обеспечения, входящие в состав постоянного оперативного соединения флота в Средиземном море, выстроились на рейде у побережья города Тартус. Как сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий, в порт прибыл министр обороны САР Али Абдулла Айюб.

Сирия празднует День Военно-морского флота России
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда, Алексей Буров

В мероприятии участвуют фрегат «Адмирал Макаров», подводная лодка проекта 636.3 «Старый Оскол», малый ракетный корабль «Ингушетия», морской тральщик «Ковровец», вспомогательное судно КИЛ-158, а также морской буксир «Сергей Балк».

Сирия празднует День Военно-морского флота России
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда, Алексей Буров

В воздушной части парада примут участие вертолеты армейской и морской авиации, истребители и бомбардировщики, кроме того — самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

Сирия празднует День Военно-морского флота России
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда, Алексей Буров

Сирия празднует День Военно-морского флота России
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда, Алексей Буров

К празднику на набережной Тартуса организовали показ боевой техники. Помимо этого, планируется проведение концерта, приуроченного к Дню ВМФ.

Сирия празднует День Военно-морского флота России
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда, Алексей Буров

Торжество в САР освещают два десятка СМИ. Помимо российских масс-медиа, на пирсе в Тартусе присутствуют журналисты сирийских, иранских теле- и радиоканалов, а также печатных изданий — например, TV Iran, SANA и многие другие.

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