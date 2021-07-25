Застройщикам в России компенсируют расходы на дорогие стройматериалы

Москва, 25 июля. Правительство РФ планирует компенсировать застройщикам дорожающие стройматериалы, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Наблюдается тяжелая ситуация с ценами на стройматериалы. Однако на уровне кабмина принято решение о субсидировании участникам отрасли подорожания, отметил вице-премьер в прямом эфире на своей странице в Instagram.

«Постараемся компенсировать», — заявил он.

Также зампред правительства обратил внимание, что с ростом цен на стройматериалы в этом году столкнулась не только Россия. Так, подорожание материалов и самой стройки по всему миру составило 15%.

На фоне роста цен на металлопродукцию в прошлом году представители металлургической и строительной отраслей при участии Минпромторга и Минстроя договорились о прямых поставках металлопроката. Зимой этого года были заключены первые соглашения.

Летом текущего года среди бизнеса в России зафиксирован рост спроса на стройматериалы (на 184%) и строительное оборудование (на 51%). Россияне покупали стройоборудования больше на 27%, а стройматериалов — в три раза больше.