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Правоохранители Ставрополя изъяли патроны у подозреваемого в убийстве полицейского

  /   Обновлено: 25 июля 2021 09:19
Происшествия
Правоохранители Ставрополя изъяли патроны у подозреваемого в убийстве полицейского
pxhere.com

Ставрополь, 25 июля. Фигуранта дела в убийстве замначальника уголовного розыска МВД России в Ставрополе задержали, при обыске у него нашли обоймы и патроны.

О задержании 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя стало известно накануне. Следователи назначили баллистическую и дактилоскопическую экспертизы. Оперативные действия продолжаются.

Ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов злоумышленники совершили нападение на сотрудника полиции, один из них произвел несколько выстрелов. В результате полицейский скончался в городской больнице.

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