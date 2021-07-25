Сборная России по стрельбе из лука прошла в финал на Олимпиаде

Токио, 25 июля. Женская сборная России по стрельбе из лука, обыграв в полуфинале летних Олимпийских игр соперниц из США со счетом 6:0, пробилась в финал турнира.

Сборная России представлена в командных соревнованиях по стрельбе из лука Светланой Гомбоевой, Еленой Оспиовой и Ксенией Перовой. Соперником российской команды в полуфинальной встрече станет Германия, которая в рамках четвертьфинала уверенно обыграла Японию со счетом 6:2.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй круг турнира на Олимпиаде в Токио. В стартовом поединке россиянка оказалась сильнее спортсменки из Бельгии.