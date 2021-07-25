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ВМФ РФ провел военно-морской парад в Петропавловске-Камчатском

  /   Обновлено: 25 июля 2021 09:15
Армия
ВМФ РФ провел военно-морской парад в Петропавловске-Камчатском
wikipedia.org  /  Zmey Kaa Kobra / CC BY 2.5

Петропавловск-Камчатский, 25 июля. Петропавловск-Камчатский принял военно-морской парад, который состоялся в честь Дня ВМФ России.

Парадные расчеты Петропавловск-Камчатского гарнизона прошли торжественным маршем. Всего в параде приняло участие восемь кораблей и подлодок Войск и сил на Северо-востоке России. В проходе принимал участие и минный тральщик «Яков Баляев». Также были замечены ракетные и малые противолодочные суда, атомная подводная лодка проекта «Борей».

Парад принимал врио командующего Войсками и силами на Северо-востоке России полковник Сухраб Ахметов. Почетный караул, соединения ПВО и морской пехоты прошли на берегу.

Ряд городов России принимает у себя парады в День ВМФ. Корабли Тихоокеанского флота ранее прошли во Владивостоке. В торжестве также были задействованы ВМС Вьетнама.

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