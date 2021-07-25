Шойгу обратился к военнослужащим и ветеранам ВМФ с поздравлением

Москва, 25 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ.

Он также распорядился провести главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а также парады военных кораблей в Севастополе, Владивостоке, Балтийске и других городах.

«Поздравляю всех с праздником и благодарю за преданную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества!» — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что Петропавловск-Камчатский уже принял военно-морской парад, который состоялся в честь Дня ВМФ. Парадные расчеты Петропавловск-Камчатского гарнизона прошли торжественным маршем. Всего в мероприятии приняло участие восемь кораблей и подлодок войск и сил на северо-востоке России.