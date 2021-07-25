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Отец Меган Маркл собирается подать на дочь в суд
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Отец Меган Маркл собирается подать на дочь в суд
Общество
Отец Меган Маркл собирается подать на дочь в суд
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency

Мехико, 25 июля. Родной отец супруги принца Гарри, герцогини Сассекской, Томас Маркл твердо решил судиться с Меган, о чем заявил в беседе с журналистами, — пишет Marie Claire.

Причина иска — довольно щепетильная. Дедушка просто хочет видеть своих внуков — Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор и Арчи.

«Мы не должны наказывать детей за плохое поведение Меган и Гарри. Арчи и Лили — маленькие дети. Они не пешки. Они не участвуют в этой игре. К тому же они королевские особы и имеют те же права, что и любые другие королевские особы. Я буду подавать прошение в суд Калифорнии, чтобы получить право видеться с моими внуками в самом ближайшем будущем», — сообщил отец Меган Маркл в официальном видеообращении, опубликованном на канале Fox News.

Очевидно, что Томас неоднозначно относится к возлюбленному своей дочери. Он жестко раскритиковал желание Гарри выпустить мемуары, объяснив это тем, что «Гарри особо нечего сказать». Тесть принца указал также, что после сеансов с психиатрами и Опрой Уинфри его зять и выложил все.

При этом Томас Маркл всегда рад встрече с королевой Елизаветой, и двери его мексиканского дома всегда для нее открыты. Таким образом он намекнул, на чьей стороне находится в этом затянувшемся конфликте. Гарри и Меган заявление родственника комментировать отказались.

Напомним, что отношения между Меган Маркл и ее отцом испортились перед свадьбой с принцем Гарри в 2018 году. Томас опубликовал несколько снимков подготовки к торжеству, а потом наотрез отказался вести дочь к алтарю. Позднее он дал несколько откровенных интервью, в которых жестко раскритиковал Меган.

В июне этого года в эфире австралийской телепрограммы 60 Minutes Australia Томас публично принес извинения дочери. Но также был ошарашен тем, что Меган не сообщила ему о рождении внучки, о чем он узнал из новостей.

«Я всегда готов встретиться — в любое время, когда они захотят. Я бы очень этого хотел. Я хочу увидеть своего внука. И я никогда не переставал любить свою дочь. Конечно, я люблю Меган», — говорит отец герцогини Сассекской.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни умер дядя Меган Маркл.

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Все новости / Общество / Отец Меган Маркл собирается подать на дочь в суд
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