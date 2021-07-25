Инженерный корабль перевернулся на юге Китая

Хуэйчжоу, 25 июля. Более 50 человек оказались в море в результате аварии инженерного судна в заливе Хунхайвань в городском округе Хуэйчжоу на юге Китайской Народной Республики.

Согласно имеющейся информации, из-за инцидента с кораблем около 70 членов экипажа и пассажиров оказались за бортом в море. Об этом сообщает издание Shenzhen Daily. К месту происшествия уже выдвинулись три корабля с 16 спасателями на борту. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Индонезии неподалеку от берега Бали ушло на дно судно. Сообщается, что пассажирами корабля были более 50 человек, из них 14 членов экипажа.