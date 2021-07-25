Морской парад ко Дню ВМФ прошел во Владивостоке

Владивосток, 25 июля. Парад боевых кораблей Тихоокеанского флота России в рамках празднования Дня ВМФ прошел в воскресенье во Владивостоке. В шествии также приняли участие ВМС Вьетнама.

Командование флота приняло решение включить в состав колонны большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «Советская Гавань», большую дизель-электрическую подводную лодку «Усть-Большерецк». Возглавил парад флагман Тихоокеанского флота РФ крейсер «Варяг». Кроме того, правительство Республики Вьетнам прислало на празднование два своих корабля — ракетные «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг». Местом действия парада стала бухта Золотой рог во Владивостоке.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее назвал предстоящий главный парад в Санкт-Петербурге самым масштабным в сравнении с прошлыми. В нем примут участие все виды флотов и флотилий.