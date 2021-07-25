Российский вертолет Ка-226 может получить беспилотную версию

Москва, 25 июля. Вертолет Ка-226 с системой опционального управления может появиться в России. Его особенность будет заключаться в способности летать без пилота.

Разработкой такого вертолета планирует заняться холдинг «Вертолеты России», входящий в состав госкорпорации «Ростех». Вес новых боевых машин составит около тысячи килограммов.

«Беспилотник на 1 тысячу килограмм мы, наверное, будем разрабатывать на базе соосной схемы по аналогии с Ка-226, модульная конструкция которого позволяет достаточно быстро, на наш взгляд, это сделать», — отметил представитель холдинга Олег Ландин.

«Вертолеты России» уже не впервые создают беспилотники. В рамках авиасалона МАКС-2021 холдинг представил вертолет БАС-200 с максимальной взлетной массой 200 килограммов. Он способен проводить полеты на протяжении четырех часов. Цель воздушного судна заключается в мониторинге территорий, транспортировке грузов, выполнении поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.

Еще один беспилотник вертолетного типа VRT300 проходит сертификацию в Росавиации. Процедуру получения документа планируется завершить до конца следующего года.