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ВОЗ допустила исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия

  /   Обновлено: 25 июля 2021 08:28
Общество
ВОЗ допустила исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия
rosminzdrav.ru  /  Министерство здравоохранения Российской Федерации

Москва, 25 июля. Люди в ближайшие десятилетия могут избавиться от трех видов рака. Речь идет о раке легких, печени и толстой кишки, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Победить рак легких удастся после отказа людей от курения. Результаты научных работ доказывают, что именно дым является одной из основных причин образования опухолей в дыхательных органах.

Аналогичное условие действует для рака печени и толстой кишки. В этом случае человечеству необходимо сократить употребление алкоголя. Гепатит B тоже провоцирует начало воспалительных процессов в печени, однако в России доступна прививка против опасного вируса.

Кроме того, список исчезнувших может пополнить рак шейки матки, возбудителем которой выступает вирус папилломы человека. Предотвратить его развитие можно с помощью вакцины от ВПЧ.

Ученые из Германии ранее выяснили, почему клетки органов по-разному реагируют на мутации, провоцирующие рак. В качестве примера исследователи изучили клетки желчных протоков и поджелудочной железы.

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