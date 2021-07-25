Теннисистка Александрова завоевала путевку во второй круг олимпийского турнира

Токио, 25 июля. Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй круг турнира на Олимпиаде в Токио. В стартовом поединке россиянка оказалась сильнее спортсменки из Бельгии.

Встреча между представительницами бельгийской команды и сборной России завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу российской теннисистки. Игра продолжалась на протяжении без малого трех часов. За билет в третий круг турнира Александрова сыграет против Надии Подороски из Аргентины.

Во второй круг первенства также пробился теннисист сборной России Карен Хачанов. В дебютной схватке он одержал победу над японцем Йосихито Нисиоку.