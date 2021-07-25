Валюха из «Сватов» мешает Татьяне Кравченко сниматься в кино

Москва, 25 июля. Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валентину Будько в сериале «Сваты», перестала получать предложения сниматься в новых проектах.

Артистка настолько сроднилась со своим персонажем, что совершенно не хочет с ним расставаться. Создатели популярного семейного сериала объявили о завершении проекта, поэтому седьмой сезон «Сватов» скорее всего станет последним, передает «Собеседник».

«После Валюхи никуда не зовут, до того ярко я сыграла эту роль. Да если что-то и предлагают, я отказываюсь, такую планку себе поставила в «Сватах», что не могу участвовать в чем-то ниже по качеству», — рассказала Кравченко.