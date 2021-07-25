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Украина назвала главную проблему страны после запуска «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 25 июля 2021 08:07
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Политика
Украина назвала главную проблему страны после запуска «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 июля. Обеспечение энергетической безопасности Украины станет ключевой проблемой страны после запуска «Северного потока — 2», заявил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Транзит газа играет большую роль для Украины, поскольку обеспечивает наличие ресурса на территории страны. Вместе с этим он является гарантией военной безопасности государства, отметил Макогон в эфире канала «Украина–24».

«Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает, так как Украина до сих пор остается одним из основных транзитеров российского газа в Европу», — добавил он.

Макогон уточнил, что говоря о «северном соседе», он имеет в виду Россию. Кроме того, он негативно высказался о сделке между США и Германией в отношении строительства газопровода.

Депутат Рады Юрий Камельчук ранее предложил способ обеспечить стабильную работу украинской ГТС. Он считает, что после достройки «Северного потока — 2» Украина должна стать «газовым хабом» Европы.

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украина транзит газа северный поток 2
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