Российский фехтовальщик Бида прошел в 1/8 финала Олимпийских игр

Токио, 25 июля. Фехтовальщик из России Сергей Бида одержал победу в поединке с американским спортсменом и вышел в 1/8 финала летних Олимпийских игр в Токио.

Соперником Биды стал спортсмен из Соединенных Штатов Яссер Рамирес. Финальный счет поединка двух фехтовальщиков составил 15:2. Следующим оппонентом россиянина станет японец Коки Нано.

Ранее теннисист из России Карен Хачанов победил в первом круге одиночного разряда на Олимпийских играх в Токио. Встреча против японского спортсмена прошла в воскресенье.