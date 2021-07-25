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Российский фехтовальщик Бида прошел в 1/8 финала Олимпийских игр
Спорт
Российский фехтовальщик Бида прошел в 1/8 финала Олимпийских игр
rusfencing.ru  /  Пресс-служба Федерации фехтования России

Токио, 25 июля. Фехтовальщик из России Сергей Бида одержал победу в поединке с американским спортсменом и вышел в 1/8 финала летних Олимпийских игр в Токио.

Соперником Биды стал спортсмен из Соединенных Штатов Яссер Рамирес. Финальный счет поединка двух фехтовальщиков составил 15:2. Следующим оппонентом россиянина станет японец Коки Нано.

Ранее теннисист из России Карен Хачанов победил в первом круге одиночного разряда на Олимпийских играх в Токио. Встреча против японского спортсмена прошла в воскресенье.

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