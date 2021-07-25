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СК возбудил уголовное дело после схода горной породы на Сахалине

  /   Обновлено: 25 июля 2021 07:46
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после схода горной породы на Сахалине
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Южно-Сахалинск, 25 июля. Сход отвалов горных пород в реку на территории Углегорского района Сахалина привлек внимание местного следственного комитета.

Причиной этому стало нарушение правил охраны окружающей среды в ходе эксплуатации промышленных объектов. Сотрудники органов провели проверку на участке реки Оннай вблизи поселка Бошняково Углегорского района и выявили превышение допустимых значений мутности воды в реке.

Инцидент произошел в начале июля после проведения добычи угля. Сход горных пород привел к частичному перекрытию водотока. Жители и промышленные объекты края не пострадали, однако местные активисты начали атаковать добытчиков угля. В результате этого был уволен глава Углегорского района.

Внимание российских следователей также привлек мужчина, который открыл огонь по сотрудникам полиции. Подобная ситуация произошла во французском городе Греольер, где неизвестный застрелил офицера органов служб.

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