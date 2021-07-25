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Лента
25 июля 10:02
09:59
Общество
Власти Турции могут изменить коронавирусные ограничения для туристов из России
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Турция хочет ужесточить меры против COVID-19 для россиян. События дня
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Турция хочет ужесточить меры против COVID-19 для россиян. События дня
Видео
Турция хочет ужесточить меры против COVID-19 для россиян. События дня
pixabay.com  / 

 

Минобороны РФ доставило в Сирию «Спутник Лайт»

Минобороны России доставило в Сирию первую партию вакцины «Спутник Лайт», это 250 тысяч доз, и один миллион тестов для лабораторной диагностики коронавируса. Ценный груз прибыл в Дамаск самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС. Акция состоялась в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента России Владимира Путина. В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе.

Турция намерена ужесточить меры против COVID-19 для россиян

Турция хочет ужесточить меры против COVID-19 для россиян. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал «ужесточить меры по отношению к российским туристам» из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Только так, по мнению специалиста, можно остановить рост инфицирования. При этом Джейхан не уточнил, почему строгие меры должны применяться исключительно в отношении россиян. Накануне минздрав Турции сообщил о самом высоком суточном показателе по заболеваемости с 12 мая: в республике зафиксировали 12 381 новый случай заражения ковидом.

В ЮАР пришла «зима» со снегом и морозами

Турция хочет ужесточить меры против COVID-19 для россиян. События дня
Prt Scr twitter.com  / @MrCow_man

В разгар лета в ЮАР наступила настоящая русская «зима». Впервые за последние годы в Южно-Африканской Республике выпал снег. В 19 районах страны побиты исторические рекорды самой низкой ночной температуры. В городе Кимберли мороз достиг почти минус 10 градусов, а в Йоханнесбурге — минус 7. В результате обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги. Синоптики полагают, что такая нетипичная для африканского континента погода продержится еще неделю. 

Стрелок Бацарашкина завоевала первое олимпийское золото для РФ

Турция хочет ужесточить меры против COVID-19 для россиян. События дня
ТАСС  / Шарифулин Валерий

Российкая спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала олимпийское золото в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Таким образом она принесла нашей стране третью медаль на летних Играх в Токио и первую — высшей пробы. Кроме того, 24-летняя россиянка установила новый олимпийский рекорд. В послужном списке Бацарашкиной немало престижных наград. В 2016 году спортсменка из Омска взяла серебро Олимпийских игр, а спустя два года стала чемпионкой мира в смешанных командных соревнованиях.

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