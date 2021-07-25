Турция хочет ужесточить меры против COVID-19 для россиян. События дня

Минобороны РФ доставило в Сирию «Спутник Лайт» Минобороны России доставило в Сирию первую партию вакцины «Спутник Лайт», это 250 тысяч доз, и один миллион тестов для лабораторной диагностики коронавируса. Ценный груз прибыл в Дамаск самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС. Акция состоялась в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента России Владимира Путина. В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе.

Турция намерена ужесточить меры против COVID-19 для россиян Федеральное агентство новостей / Глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал «ужесточить меры по отношению к российским туристам» из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Только так, по мнению специалиста, можно остановить рост инфицирования. При этом Джейхан не уточнил, почему строгие меры должны применяться исключительно в отношении россиян. Накануне минздрав Турции сообщил о самом высоком суточном показателе по заболеваемости с 12 мая: в республике зафиксировали 12 381 новый случай заражения ковидом.

В ЮАР пришла «зима» со снегом и морозами Prt Scr twitter.com / @MrCow_man В разгар лета в ЮАР наступила настоящая русская «зима». Впервые за последние годы в Южно-Африканской Республике выпал снег. В 19 районах страны побиты исторические рекорды самой низкой ночной температуры. В городе Кимберли мороз достиг почти минус 10 градусов, а в Йоханнесбурге — минус 7. В результате обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги. Синоптики полагают, что такая нетипичная для африканского континента погода продержится еще неделю.