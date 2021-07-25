Мамедов добыл первую победу для России в боксе на Олимпиаде в Токио

Токио, 25 июля. Боксер из России Габил Мамедов победил поляка в 1/8 финала турнира на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Поединок прошел в весовой категории до 63 килограммов.

Соперником Мамедова выступил польский спортсмен Дамиан Дуркач. Судейская коллегия единогласно присудила победу россиянину. Следующим оппонентом боксера из России станет Луи Ришарно Коленом из Маврикии.

Ранее спортсменка из России Виталина Бацарашкина завоевала первое золото для команды. В стрельбе из пневматического пистолета ей противостояли представительницы Болгарии и Китая.