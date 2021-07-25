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Дзюдоистка Кузютина уступила кореянке в 1/8 турнира Олимпиады в Токио

  /   Обновлено: 25 июля 2021 07:34
Спорт
Дзюдоистка Кузютина уступила кореянке в 1/8 турнира Олимпиады в Токио
Global Look Press  /  Pan Yulong

Токио, 25 июля. Российская спортсменка Наталья Кузютина проиграла сопернице из Южной Кореи Пак Да Соль в 1/8 финала турнира Олимпиады по дзюдо. Они соревновались в весовой категории до 52 кг.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Кузютина смогла вырвать победу в 1/16 финала турнира на Играх в Токио у панамской дзюдоистки Кристины Хименес. Россиянка является четырехкратной чемпионкой Европы, серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Российский дзюдоист Якуб Шамилов выиграл в первых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Он выступал в весовой категории до 66 килограммов и одолел соперника из Германии Себастьяна Зайдля в 1/16 финала. Турнир завершится 31 июля.

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олимпийские игры проигрыш кузютина
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