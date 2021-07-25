IT-эксперт Лукацкий дал советы на случай потери смартфона

Москва, 25 июля. Владельцы смартфонов должны обезопасить свои данные в случае потери или кражи гаджета. Советами поделился эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Перед началом использования смартфонов рекомендуется включить режим «Найти телефон». Он позволит определить местонахождение гаджета и поможет в поисках. Благодаря этой функции можно удаленно заблокировать телефон, чтобы злоумышленник не смог им воспользоваться, передает RT.

После потери или кражи смартфона нужно сменить пароли во всех сервисах, которыми пользуется владелец. Это в первую очередь касается интернет-банков и электронной почты, платформ, которые обеспечивают резервное копирование данных, добавил специалист Лукацкий.

Часто россияне сталкиваются с утечкой персональных данных, даже не теряя смартфона. Проблему можно отследить по звонкам с рекламными предложениями. Эти вызовы указывают на добавление личной информации в сторонние базы.