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IT-эксперт Лукацкий дал советы на случай потери смартфона

  /   Обновлено: 25 июля 2021 08:13
Технологии
IT-эксперт Лукацкий дал советы на случай потери смартфона
Prt Scr youtube.com  /  @ China Gadgets

Москва, 25 июля. Владельцы смартфонов должны обезопасить свои данные в случае потери или кражи гаджета. Советами поделился эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Перед началом использования смартфонов рекомендуется включить режим «Найти телефон». Он позволит определить местонахождение гаджета и поможет в поисках. Благодаря этой функции можно удаленно заблокировать телефон, чтобы злоумышленник не смог им воспользоваться, передает RT.

После потери или кражи смартфона нужно сменить пароли во всех сервисах, которыми пользуется владелец. Это в первую очередь касается интернет-банков и электронной почты, платформ, которые обеспечивают резервное копирование данных, добавил специалист Лукацкий.

Часто россияне сталкиваются с утечкой персональных данных, даже не теряя смартфона. Проблему можно отследить по звонкам с рекламными предложениями. Эти вызовы указывают на добавление личной информации в сторонние базы.

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