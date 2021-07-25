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Переболевшие COVID-19 жалуются на появление панических атак

  /   Обновлено: 25 июля 2021 08:13
Общество
Переболевшие COVID-19 жалуются на появление панических атак
pixabay.com  /  PD

Москва, 25 июля. Коронавирусная инфекция при попадании в организм поражает разные органы. Так, некоторые пациенты сталкиваются с расстройством памяти и мышления.

Некоторая часть пациентов при заболевании начинает жаловаться на возникновение панических атак, проблем с памятью и мышлением, рассказал завотделением нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки Сергей Забиров. В некоторый случаях вирус поражает долговременную память из-за влияния на микроциркуляторное русло головного мозга, передают «Невские новости».

«Возник вопрос, почему при нормальном насыщении кислородом страдает головной мозг. Получается, что происходит микротравмирование сосудов, кровь в головной мозг не поступает», — объяснил врач.

Специалист отметил, что негативные последствия заболевания можно устранить. Для этого необходимо обращаться за помощью к врачам и следовать их рекомендациям.

Коронавирусная инфекция также оказывает особое влияние на пациентов с удаленными гландами. Удаление миндалин ослабляет иммунную систему. Из-за этого вирус проникнет глубже, поражая органы.

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мозг память коронавирус
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