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Систему прогноза падения космического мусора на Землю могут создать в России

  /   Обновлено: 25 июля 2021 08:13
Наука
Систему прогноза падения космического мусора на Землю могут создать в России
pixabay.com

Москва, 25 июля. Системы предлагается установить на ступени ракет-носителей, разгонные блоки и спутники. Они позволят с высокой точностью прогнозировать места падения аппаратов на Земле.

Автором соответствующего предложения стал генеральный конструктор корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Владимир Пасынков. Предприятие уже разработало малогабаритную ретрорефлекторную систему класса «пирамида». Она представляет собой четыре уголковых отражателя, общий вес которых составляет всего 40 граммов, передает РИА Новости.

«Мы предложим Роскосмосу оснастить ею ступени ракет-носителей, разгонные блоки и космические аппараты», — отметил Пасынков в рамках авиасалона МАКС-2021.

Системы позволят определять время схода аппаратов с орбиты и прогнозировать место их падения. Это позволит избежать техногенных катастроф, вызванных падением крупных фрагментов космической техники.

Авиасалон МАКС-2021 проходит на аэродроме в Жуковском с 20 по 25 июля. За пять дней мероприятие посетили более 102 тысяч человек.

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