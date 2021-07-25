Теннисист сборной России Хачанов пробился во второй круг турнира на Олимпиаде

Токио, 25 июля. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в первом круге одиночного разряда на Олимпиаде в Токио. Встреча против японского спортсмена прошла в воскресенье.

Хачанов посеян на турнире под 12-м номером. Он одержал победу над японским теннисистом Йосихито Нисиоку со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Игра длилась 1 час 49 минут. В следующем круге россиянин будет играть с победителем пары Лукаш Клейн (Словакия) — Джеймс Дакворт (Австралия).

Тем временем стрелок сборной России Виталина Бацарашкина завоевала первое золото для национальной команды. Россиянка стала автором нового олимпийского рекорда, набрав 240,3 очка в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.