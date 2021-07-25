Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 08:34
08:33
Армия
Российский вертолет Ка-226 может получить беспилотную версию
08:32
Спорт
Теннисистка Александрова завоевала путевку во второй круг олимпийского турнира
08:31
Спорт
Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила Монголию на ОИ
08:28
Армия
Матвиенко: ВМФ России является гарантом мира и стабильности на границах страны
08:25
Общество
ВОЗ допустила исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия
08:21
Спорт
Российский фехтовальщик Бида прошел в 1/8 финала Олимпийских игр
08:14
Происшествия
Прокуратура проводит проверку из-за обрушения участка дороги в Хабаровске
08:14
Шоу-бизнес
Валюха из «Сватов» мешает Татьяне Кравченко сниматься в кино
08:00
Происшествия
Четыре человека погибли после столкновения «Тойоты» с мусоровозом в Коломне
08:00
Общество
Капитан 1-го ранга в отставке объяснил, как изменилась подготовка военных со времен СССР
Все новости

Российский дзюдоист Шамилов выиграл первый бой в рамках Олимпиады
Спорт
Российский дзюдоист Шамилов выиграл первый бой в рамках Олимпиады
pixabay.com

Токио, 25 июля. Россиянин Якуб Шамилов одержал победу в первых соревнованиях по дзюдо на Олимпиаде в Токио. Бой прошел в рамках 1/16 финала.

Шамилов выступил в весовой категории до 66 килограммов. Его соперником стал немецкий дзюдоист Себастьян Зайдля. Теперь россиянину предстоит встретиться с грузином Важей Маргвелашвили. Состязания по дзюдо проходят с 24 по 31 июля.

Сейчас на счету России уже есть одна золотая медаль. Ее в копилку национальной сборной принесла Виталина Бацарашкина, получившая первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российский дзюдоист Шамилов выиграл первый бой в рамках Олимпиады
токио олимпиада дзюдо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru