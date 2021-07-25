Российский дзюдоист Шамилов выиграл первый бой в рамках Олимпиады

Токио, 25 июля. Россиянин Якуб Шамилов одержал победу в первых соревнованиях по дзюдо на Олимпиаде в Токио. Бой прошел в рамках 1/16 финала.

Шамилов выступил в весовой категории до 66 килограммов. Его соперником стал немецкий дзюдоист Себастьян Зайдля. Теперь россиянину предстоит встретиться с грузином Важей Маргвелашвили. Состязания по дзюдо проходят с 24 по 31 июля.

Сейчас на счету России уже есть одна золотая медаль. Ее в копилку национальной сборной принесла Виталина Бацарашкина, получившая первое место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.