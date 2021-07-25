Сборная России по гандболу сыграла вничью с Бразилией в рамках ОИ в Токио

Токио, 25 июля. Российские гандболистки сыграли вничью с командой бразильянок в первом матче турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио.

Позже женская олимпийская сборная России встретится с Францией, Венгрией, Швецией и Испанией. Итоги группового отбора определят команды, которые пройдут в плей-офф.

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на триумф российского стрелка Виталины Бацарашкиной. В соцсетях он пришел в восторг от выступления спортсменки.