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Появилось видео с награждения Бацарашкиной на ОИ в Токио

  /   Обновлено: 25 июля 2021 07:14
Спорт
Появилось видео с награждения Бацарашкиной на ОИ в Токио
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Токио, 25 июля. Россиянка Виталина Бацарашкина получила золотую медаль за победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Видео с церемонии награждения опубликовано в Сети.

Для российской сборной золотая медаль Бацарашкиной стала первой на Играх. После победы спортсменка поднялась на пьедестал почета, получила поздравления от своих соперниц и сама повесила награду на шею. В связи с пандемией COVID-19 организаторы соревнований вынуждены соблюдать дистанцию и не могут награждать участников.

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на триумф российского стрелка. В соцсетях он пришел в восторг от выступления Бацарашкиной.

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