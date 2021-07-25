«Победа!»: Губерниев восхитился первым российским золотом на ОИ в Токио

Токио, 25 июля. Стрелок Виталина Бацарашкина принесла российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал это событие.

Копилка российской команды на Играх пополнилась третьей наградой. В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров опередила своих соперниц Виталина Бацарашкина. Губерниев не остался в стороне и восхитился спортсменкой сборной России в соцсетях.

«Ура, Виталина Бацарашкина! Это победа!» — написал спортивный комментатор.

Ранее первую медаль для сборной России на ОИ завоевала Анастасия Галашина. Она заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Триумфатором стала китаянка Цянь Ян.