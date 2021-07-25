Россиянка Коробейникова одержала победу и прошла в 1/8 турнира по рапире на ОИ

Токио, 25 июля. Представительница российской команды Лариса Коробейникова победила Инес Бубакари из Туниса в 1/16 финала турнира по рапире на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменки завершили поединок со счетом 15:3 в пользу россиянки, передает RT. Начало 1/8 финала турнира запланировано 25 июля в 07:35 по мск.

Проявить себя на летних Олимпийских играх в Токио смогла российский стрелок Виталина Бацарашкина. Она завоевала первое золото для команды. Кроме этого, Бацарашкина набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд.