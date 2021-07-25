Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью на Играх в Токио

Токио, 25 июля. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил победу стрелка из пневматического пистолета Виталины Бацарашкиной и поздравил спортсменку с золотом.

Поздняков поздравил Бацарашкину с первой золотой медалью, завоеванной на летних Олимпийских играх в Токио. Президент ОКР призвал остальных российских спортсменов равняться на стрелков. По его мнению, сборная России сможет завоевать более 20 золотых наград.

«В очередной раз стрелки пополняют медальный запас нашей олимпийской команды. Так держать и равняться на стрелков», — заявил Поздняков.

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала первую золотую награду для команды ОКР. Она соревновалась в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и набрала 240,3 очка, оставив позади представительниц Болгарии и Китая.