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Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью на Играх в Токио

  /   Обновлено: 25 июля 2021 06:29
Спорт
Поздняков поздравил Бацарашкину с золотой медалью на Играх в Токио
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Токио, 25 июля. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил победу стрелка из пневматического пистолета Виталины Бацарашкиной и поздравил спортсменку с золотом.

Поздняков поздравил Бацарашкину с первой золотой медалью, завоеванной на летних Олимпийских играх в Токио. Президент ОКР призвал остальных российских спортсменов равняться на стрелков. По его мнению, сборная России сможет завоевать более 20 золотых наград.

«В очередной раз стрелки пополняют медальный запас нашей олимпийской команды. Так держать и равняться на стрелков», — заявил Поздняков.

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала первую золотую награду для команды ОКР. Она соревновалась в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и набрала 240,3 очка, оставив позади представительниц Болгарии и Китая.

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