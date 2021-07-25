Мураев: Зеленский увидел реальное отношение ЕС к Украине

Киев, 25 июля. Президент Украины Владимир Зеленский начал замечать, как на самом деле к Украине относится руководство США и ЕС. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Парламентарий уверен, что главе государства следует пересмотреть торговую политику Украины и Европейского союза. Причиной этому послужило то, что производители страны не выдержали конкуренции с европейскими компаниями. Также депутат отметил, что до Зеленского «начало доходить», что Украину на самом деле не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО.

«Нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет», — указал Мураев.

Несмотря на утверждения депутата Рады, Зеленский своей позиции не меняет. Ранее президент Украины подписал указ СНБО, которым вводятся в действие дополнительные меры по углублению интеграционных процессов в НАТО.