Умер избитый на турбазе глава минцифры Амурской области Курдюков

Благовещенск, 25 июля. Скончался министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Глава министерства недавно получил серьезные травмы после конфликта на турбазе.

Печальную весть сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в соцсети. По его словам, Курдюков скончался вечером 24 июля.

«Светлая память. Ушел очень рано», — выразил соболезнования Орлов.

Следователи возбудили уголовное дело после избиения министра Курдюкова. Известно, что 17 июля главу минцифры Амурской области обнаружил охранник турбазы во время вечернего обхода.