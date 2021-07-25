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Умер избитый на турбазе глава минцифры Амурской области Курдюков

  /   Обновлено: 25 июля 2021 06:58
Общество
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Благовещенск, 25 июля. Скончался министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Глава министерства недавно получил серьезные травмы после конфликта на турбазе.

Печальную весть сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в соцсети. По его словам, Курдюков скончался вечером 24 июля.

«Светлая память. Ушел очень рано», — выразил соболезнования Орлов.

Следователи возбудили уголовное дело после избиения министра Курдюкова. Известно, что 17 июля главу минцифры Амурской области обнаружил охранник турбазы во время вечернего обхода.

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амурская область минцифры александр курдюков
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