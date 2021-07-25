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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 потерпела поражение от Бельгии на ОИ
Спорт
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 потерпела поражение от Бельгии на ОИ
3x3.russiabasket.ru  /  Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола»

Токио, 25 июля. Российские баскетболисты проиграли бельгийским спортсменам со счетом 16:21 в олимпийских соревнованиях 3х3. Матч состоялся на стадионе «Аоми Урбан Спортс Парк».

Ранее российской баскетбольной олимпийской сборной удалось победить спортсменов из Китая. Встреча окончилась со счетом 21:13.

Летние Олимпийские игры стартовали в Токио 24 июля. Во второй день Игр, 25 июля, должны состояться соревнования по триатлону и плаванию. Их могут перенести из-за тайфуна «Непартак». Всего будут разыграны 18 комплектов наград.

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баскетбол токио олимпиада
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