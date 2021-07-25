Мужская сборная России по баскетболу 3х3 потерпела поражение от Бельгии на ОИ

Токио, 25 июля. Российские баскетболисты проиграли бельгийским спортсменам со счетом 16:21 в олимпийских соревнованиях 3х3. Матч состоялся на стадионе «Аоми Урбан Спортс Парк».

Ранее российской баскетбольной олимпийской сборной удалось победить спортсменов из Китая. Встреча окончилась со счетом 21:13.

Летние Олимпийские игры стартовали в Токио 24 июля. Во второй день Игр, 25 июля, должны состояться соревнования по триатлону и плаванию. Их могут перенести из-за тайфуна «Непартак». Всего будут разыграны 18 комплектов наград.