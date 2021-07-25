Минобороны поместит подлодку проекта 633 в уникальный музей в Крыму

Севастополь, 25 июля. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ приступили к ремонту сухого подземного дока в бухте Балаклава, где впоследствии будет размещаться субмарина проекта 633.

Док в бухте Балаклава в Бахчисарае был построен в прошлом столетии для ремонта, технического обслуживания и укрытия субмарин. Когда работы будут закончены, в бухту станет на прикол дизель-электрическая подводная лодка проекта 633.

Военными строителями в данное время проводятся работы по сплошной очистке и обработке дока, который простоял в морской воде более 50-ти лет. Также укрепляются стены камеры, новые фундаменты и крепления для установки субмарины.

Помимо восстановления культурно-исторического и военного наследия, Минобороны занимается и гуманитарными делами. В частности, ведомство доставило более 1,5 тонны медицинского оборудования в госпиталь в Хакасии.