Рапиристка сборной России Коробейникова прошла в 1/8 финала олимпийского турнира

Токио, 25 июля. Россиянка Лариса Коробейникова пробилась в 1/8 финала Олимпийских игр — 2020 по фехтованию на рапире у женщин. Соревнования проходят в Токио.

Поединки прошли на стадионе «Макухари Мэссэ». В схватке 1/16 финала турнира по рапире у женщин Лариса Коробейникова с крупным преимуществом победила спортсменку из Туниса Инес Бубакари. Бой завершился со счетом 15:3 в пользу представительницы сборной России.

Тем временем стрелок Виталина Бацарашкина завоевала первую для российской команды золотую медаль на Олимпийских играх. Россиянка стала триумфатором в дисциплине стрельба из пневматического пистолета с 10 метров.