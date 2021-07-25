Стрелок Бацарашкина принесла России первое золото на ОИ

Токио, 25 июля. Российский стрелок Виталина Бацарашкина завоевала первое золото для команды. Она состязалась в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Бацарашкина набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд. Следом за ней оказалась представительница Болгарии Антоанета Костадинова (239,4). Бронзу завоевала китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).

Олимпиада в Токио стала для 24-летней Бацарашкиной второй. Во время ОИ 2016 года девушка была признана серебряным призером. Кроме того, в ее активе серебро и бронза чемпионата мира 2018 года.

Золотая победа российского стрелка является первой для сборной России на Олимпийских играх в Токио. До Бацарашкиной отличилась Анастасия Галашина, которая принесла РФ дебютную серебряную медаль, успешно выступив в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.