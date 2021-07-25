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Греблистка сборной России Пракатень пробилась в полуфинал олимпийского турнира
Спорт
Греблистка сборной России Пракатень пробилась в полуфинал олимпийского турнира
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Токио, 25 июля. Российская спортсменка Анна Пракатень завоевала путевку в 1/2 финала олимпийского турнира по академической гребле в одиночках. Соревнования проходят в Токио.

Четвертьфинальный заезд Пракатень завершила на первой строчке, показав результат 7 минут 49,64 секунды. Вторую строчку заняла представительница сборной Канады Карлинг Зимэн (7.57,58), тройку лидеров замкнула британка Виктория Торнли (7.59,93). Заплывы 1/2 финала первенства состоятся во вторник.

В четвертьфинал турнира по тхэквондо также прошла Татьяна Минина. В последнем поединке россиянка победила представительницу Греции.

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токио олимпиада сборная россии пракатень
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