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Сайты известных американских СМИ удивили пользователей эротической рекламой
Общество
Сайты известных американских СМИ удивили пользователей эротической рекламой
pixabay.com

Лос-Анджелес, 25 июля. Несколько популярных американских СМИ на этой неделе удивили пользователей наличием порнографии на официальных сайтах. Оказалось, что причина крылась в сбое.

Особое внимание со стороны онлайн-читателей удалось привлечь газете Washington Post, журналу New York и порталу Wired. Эротические кадры появлялись во всплывающих вставках на опубликованных статьях прошедших годов.

Причиной такого казуса стала платформа Vidme, которая поддерживала партнерские отношения с американскими изданиями. Однако компания прекратила работу еще в 2017 году и продала свой сервис сайту для взрослых. На фоне этого изменился формат рекламного контента.

Яркая реклама способна не только помочь выгодно продать товар. Ее в своих корыстных целях используют некоторые мошенники. Человек может оказаться на поддельном сайте, который будет выглядеть как точная копия настоящего. Однако введенные данные попадут в руки злоумышленников.

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