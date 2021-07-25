Российская тхэквондистка Минина пробилась в четвертьфинал на ОИ

Токио, 25 июля. Россиянка Татьяна Минина одержала победу над греческой спортсменкой в рамках поединка по тхэквондо на Олимпиаде в Токио. Это обеспечило ей выход в четвертьфинал турнира.

Поединок в весовой категории до 57 килограммов завершился со счетом 15:7 в пользу Мининой. Следующую встречу россиянка проведет с представительницей сборной Нигера Текиат Бен Йессуф, передает RT.

Еще одной россиянке ранее удалось пробиться в 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо. Наталья Кузютина одержала победу над панамской соперницей Кристин Хименес.