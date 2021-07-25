Российские лучницы победили украинок в 1/8 финала турнира на Олимпиаде

, 25 июля. Женская сборная России по стрельбе из лука прошла в четвертьфинал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио.

Российские спортсменки Светлана Гомбоева, Ксения Перова и Елена Осипова одолели украинских спортсменок в 1/8 финала олимпийского турнира. В четвертьфинале отечественные лучницы будут бороться со сборной Соединенных Штатов, передает RT.

Спортсменка из России Виталина Бацарашкина смогла одержать победу и вырваться в финал турнира Олимпиады по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Другая россиянка, Маргарита Черноусова, заняла 35 место и не прошла дальше. Медали в этом виде спорта разыграют 25 июля.