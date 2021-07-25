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Российские лучницы победили украинок в 1/8 финала турнира на Олимпиаде

  /   Обновлено: 25 июля 2021 05:23
Спорт
Российские лучницы победили украинок в 1/8 финала турнира на Олимпиаде
Global Look Press  /  Pan Yulong

, 25 июля. Женская сборная России по стрельбе из лука прошла в четвертьфинал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио.

Российские спортсменки Светлана Гомбоева, Ксения Перова и Елена Осипова одолели украинских спортсменок в 1/8 финала олимпийского турнира. В четвертьфинале отечественные лучницы будут бороться со сборной Соединенных Штатов, передает RT.

Спортсменка из России Виталина Бацарашкина смогла одержать победу и вырваться в финал турнира Олимпиады по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Другая россиянка, Маргарита Черноусова, заняла 35 место и не прошла дальше. Медали в этом виде спорта разыграют 25 июля.

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стрельба олимпиада четвертьфинал
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