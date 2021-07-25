Пловчихи Чимрова и Суркова проиграли в квалификационном отборе ОИ в Токио

Токио, 25 июля. Российским пловчихам Светлане Чимровой и Арине Сурковой не удалось попасть в финал Олимпийских игр на стометровом заплыве в стиле баттерфляй.

Результат Сурковой составил 57,72 секунды, и она заняла седьмое место в первом полуфинале ОИ. Чимрова показала 57,54 секунды и заняла шестое место во втором полуфинале. Медалями по этой дисциплине будут награждать в понедельник.

Женская сборная России ранее проиграла итальянкам в первом матче в волейбольном турнире Олимпийских игр в Токио. Следующая игра россиянок состоится 27 июля.