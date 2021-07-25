Боталова и Лебедева прошли в полуфинал турнира ОИ в академической гребле

Токио, 25 июля. Российские спортсменки Боталова и Лебедева вышли в полуфинал турнира Олимпиады в академической гребле в парных двойках. Их результат 7 минут 22,72 секунды.

Утешительный четвертьфинал закончился для российских спортсменок вторым местом. Первый результат показали швейцарки Патрисия Мерц и Фредерика Роль (7.22,02). Третьими стали ирландки Аоайф Кейси и Маргарет Кремен (7.23,46). Полуфинал пройдет 25 июля.

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина вырвалась в финал Олимпиады в Токио по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Другая россиянка, Маргарита Черноусова, не смогла пройти вперед, заняв 35 место. Медали в этом виде спорта разыграют 25 июля.