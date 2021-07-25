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Боталова и Лебедева прошли в полуфинал турнира ОИ в академической гребле
Спорт
Боталова и Лебедева прошли в полуфинал турнира ОИ в академической гребле
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Токио, 25 июля. Российские спортсменки Боталова и Лебедева вышли в полуфинал турнира Олимпиады в академической гребле в парных двойках. Их результат 7 минут 22,72 секунды.

Утешительный четвертьфинал закончился для российских спортсменок вторым местом. Первый результат показали швейцарки Патрисия Мерц и Фредерика Роль (7.22,02). Третьими стали ирландки Аоайф Кейси и Маргарет Кремен (7.23,46). Полуфинал пройдет 25 июля.

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина вырвалась в финал Олимпиады в Токио по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Другая россиянка, Маргарита Черноусова, не смогла пройти вперед, заняв 35 место. Медали в этом виде спорта разыграют 25 июля.

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олимпиада полуфинал академическая гребля
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