Правительство России расширит перечень доходов для взыскания алиментов

Москва, 25 июля. Перечень видов зарплаты и других доходов, с которых будет производиться удержание алиментов на детей, готовит Правительство РФ. Об этом рассказала адвокат Любовь Киселева.

Основное изменение будущего расширенного перечня предполагает доходы, которые плательщик получает с имущества. Изначально признавалась сдача имущества в аренду, а алименты удерживались с вырученных средств, передает «Российская газета».

«Теперь данный пункт дополнен и звучит следующим образом: «Удержание алиментов производится с доходов от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества. То есть де-факто продажа квартиры также будет считаться доходом», — отметила Киселева.

Алименты не будут удерживаться с доходов граждан, которые стоят на учете в службе занятости и получают различные пособия. В новом перечне будет представлен весь заработок плательщика, с которого можно или запрещено удерживать средства.

Материальная поддержка должна оказываться и беременным женщинам. Если супруг отказывается выплачивать алименты, то женщина вправе требовать их через суд. Сумма должна начисляться и после рождения ребенка.