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Грузинский стрелок Салуквадзе побила рекорд и в девятый раз выступила на Олимпиаде
Спорт
Грузинский стрелок Салуквадзе побила рекорд и в девятый раз выступила на Олимпиаде
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Токио, 25 июля. Грузинка Нино Салуквадзе стала первой женщиной, которая выступала на девяти Олимпийских играх. Спортсменка борется за медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Салуквадзе 52 года, она имеет в своей копилке золотую и серебряную медали Олимпиады 1988 года в Сеуле, а также бронзу Игр 2008 года в Пекине, пишет RT. Близких к ней показателей ранее могли достичь только два спортсмена: Йозеф Идем (гребля на байдарках и каноэ, ФРГ/Италия) и канадка Лесли Томпсон (академическая гребля), которые принимали участие в Олимпиаде по восемь раз.

На Играх в Токио российская спортсменка Виталина Бацарашкина пробилась в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Медали в этой дисциплине будут разыграны в воскресенье.

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